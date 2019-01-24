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11:07, 24 января 2019 906
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От выгула лошадей до уборки снега. В Рязани обсудили новые правила благоустройства

От выгула лошадей до уборки снега. В Рязани обсудили новые правила благоустройства

В среду, 23 января, на публичных слушаниях обсудили правила благоустройства Рязани. Новая редакция документа уточняет некоторые термины и понятия, которые в предыдущей версии не объяснялись.

В частности, теперь определены границы прилегающей территории, на которой владельцы зданий обязаны наводить порядок, убирать мусор и снег. Для многоквартирных домов это расстояние составило 20 метров, для частных и садовых домов, палаток — пять метров, для остальных зданий (магазины, предприятия) — 30 метров.

Тема границ прилегающей территорий стала самой обсуждаемой на слушаниях.

Жители многоэтажек обеспокоились, что в связи с изменениями плата за содержания жилья увеличится. Бывший бизнес-омбудсмен Егор Бурцев остался недоволен тем, что предпринимателям придется приводить в порядок огромный участок земли (до 30 метров). Он также отметил, что новый документ не согласовывался с бизнес-сообществом.

Кроме того, на слушаниях уделили внимание выгулу кошек и собак. Новый документ запрещает выгуливать лошадей, собак и других домашних животных на детских и спортивных площадках, на территории школ и больниц, на газонах и в местах отдыха.

Владельцы частных домов интересовались запретами на прилегающей территории. С принятием нового документа собственники не смогут складировать там строительные материалы, уголь, дрова, мусор, топливо, удобрения, грунт и отходы. За несоблюдение правил благоустройства предусмотрена ответственность в виде штрафов.

На слушаниях регистрировались 27 человек, заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


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22 часа назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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