На окраине Рязани сгорела дача

На улице Ситниковской сгорел дачный деревянный дом. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в среду, 23 января. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали девять человек на трех пожарных машинах.
Напомним, это
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На улице Ситниковской сгорел дачный деревянный дом. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в среду, 23 января. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали девять человек на трех пожарных машинах.
Напомним, это
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