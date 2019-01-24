Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:18, 24 января 2019 242
 0    0

На окраине Рязани сгорела дача

На окраине Рязани сгорела дача

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На улице Ситниковской сгорел дачный деревянный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в среду, 23 января. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали девять человек на трех пожарных машинах.

Напомним, это второй пожар на Ситниковской за неделю.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
8:18, 24 января 2019
На окраине Рязани сгорела дача
18:01, 23 января 2019
В Рыбновском районе сгорела машина
16:16, 23 января 2019
На улице Большой столкнулись ассенизаторская машина и «Фольксваген»
15:43, 23 января 2019
В оренбургской школе отравились более 20 детей
15:30, 23 января 2019
Большинство погибших при пожаре двух судов в Керченском проливе опознали
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 046
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 26 861
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 6
15:22, 11 января 2019 21 649
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
9:21, 18 января 2019 20 284
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
14:38, 11 января 2019 19 517
Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах 12
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум