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11:28, 24 января 2019 291
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Курс евро впервые за месяц опустился ниже 75 рублей

Курс евро впервые за месяц опустился ниже 75 рублей

Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с 14 декабря. Об этом передает Life со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс евро к рублю снизился на 0,33 процента — до 74,99 рубля.

Ранее ниже 75 рублей евро опускался 14 декабря 2018 года.


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21 час назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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