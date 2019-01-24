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18:46, 24 января 2019 1 880
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Для рязанских медиков организовали курсы английского

Для рязанских медиков организовали курсы английского

Для сотрудников рязанской ОКБ организовали курсы английского языка. Занятия начали проводить перед масштабной стажировкой в США, сообщили в региональном минздраве.

В начале февраля в поездку отправятся врачи разных специальностей. Сейчас медики совершенствуют разговорный английский.

«По собственному опыту стажировок и обмена опытом могу с уверенностью сказать, что для продуктивной работы за границей нужен высокий уровень знаний английского языка. Именно поэтому и возникла такая идея — помочь нашим сотрудникам усовершенствовать знания», — пояснил главврач Дмитрий Хубезов.

Врач-анестезиолог Мария Евсюкова назвала курсы в больнице «хорошей помощью», позволяющей сэкономить время.

«Работа с пациентами, долгие часы в операционной, подготовка документов к стажировке, занимают очень много времени, а еще у каждого есть семья. И то, что мы можем совершенствоваться сразу после работы, не тратя время на дорогу к репетитору, существенно облегчает нам задачу», — уверена она.

Отмечается, что в течение года врачи ОКБ отправятся в несколько поездок в различные клиники мира.

Фото рязанского минздрава


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