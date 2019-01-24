Для рязанских медиков организовали курсы английского

Для сотрудников рязанской ОКБ организовали курсы английского языка. Занятия начали проводить перед масштабной стажировкой в США,
В начале февраля в поездку отправятся врачи разных специальностей. Сейчас медики совершенствуют разговорный английский.
«По собственному опыту стажировок и обмена опытом могу с уверенностью сказать, что для продуктивной работы за границей нужен высокий уровень знаний английского языка. Именно поэтому и возникла такая идея — помочь нашим сотрудникам усовершенствовать знания», — пояснил главврач Дмитрий Хубезов.
Врач-анестезиолог Мария Евсюкова назвала курсы в больнице «хорошей помощью», позволяющей сэкономить время.
«Работа с пациентами, долгие часы в операционной, подготовка документов к стажировке, занимают очень много времени, а еще у каждого есть семья. И то, что мы можем совершенствоваться сразу после работы, не тратя время на дорогу к репетитору, существенно облегчает нам задачу», — уверена она.
Отмечается, что в течение года врачи ОКБ отправятся в несколько поездок в различные клиники мира.
Фото рязанского минздрава