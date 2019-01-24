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13:26, 24 января 2019 138
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Что в кино? «BEEF: Русский хип-хоп», «Зеленая книга» и «Море соблазна»

Что в кино? «BEEF: Русский хип-хоп», «Зеленая книга» и «Море соблазна»

В четверг, 24 января, мы традиционно расскажем вам о новинках, которые можно посмотреть в рязанских кинотеатрах. Итак, начнем с фильма «BEEF: Русский хип-хоп». Он покажет путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов глазами самых ярких представителей культуры, среди которых Баста, Джа Калиб, Мирон Федоров, L’One и другие.

О необычном тандеме музыканта и его телохранителя расскажет «Зеленая книга».

Зрителей также ждет «Море соблазна» — яркая любовная история с Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй.

В прокат также выходит «Ковер-самолет». Это семейный мультфильм о мечтательном мальчике, который хочет увидеть мир и отправляется в дальние края за приключениями.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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