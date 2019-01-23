В трех музеях Рязанской области откроют выставки к 75-летию снятия блокады Ленинграда.
Экспозиции «900 дней мужества» можно будет увидеть в Ряжском краеведческом музее, Скопинском краеведческом музее и Михайловском историческом музее с 23, 25 и 27 января соответственно.
На выставках представят копии материалов из фондов московского Музея Победы — плакаты и графические работы, созданные художниками блокадного Ленинграда, а также уникальные фотоматериалы.
Посетить экспозиции можно будет до конца февраля.