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16:45, 23 января 2019 940
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В трех музеях Рязанской области откроют выставки к 75-летию снятия блокады Ленинграда

В трех музеях Рязанской области откроют выставки к 75-летию снятия блокады Ленинграда

В трех музеях Рязанской области откроют выставки к 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Экспозиции «900 дней мужества» можно будет увидеть в Ряжском краеведческом музее, Скопинском краеведческом музее и Михайловском историческом музее с 23, 25 и 27 января соответственно.

На выставках представят копии материалов из фондов московского Музея Победы — плакаты и графические работы, созданные художниками блокадного Ленинграда, а также уникальные фотоматериалы.

Посетить экспозиции можно будет до конца февраля.


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4 часа назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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