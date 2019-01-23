В школу и детсад Скопинского района внедрят бережливые технологии

В понедельник, 21 января, Скопинский район посетила руководитель Центра бережливого производства Рязанской области Оксана Любимова. Она рассказала о внедрении бережливых технологий в Вослебовскую школу и Успенский детский сад, пишет издательство «
Для обсуждения проекта Любимова встретилась с главой районной администрации Александром Боковым.
«В настоящее время в этом проекте участвует порядка 70 организаций региона. И есть те, которые очень хорошо работают в данном направлении. В социальной сфере это детские садики и спортивные организации. У них есть чему поучиться, чтобы перенять этот опыт для улучшения своей работы», — отметила руководитель Центра.
В Скопинском районе планируют провести ряд семинаров для более полного и глубокого ознакомления с внедрением бережливого производства.