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13:53, 23 января 2019 1 394
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В школу и детсад Скопинского района внедрят бережливые технологии

В школу и детсад Скопинского района внедрят бережливые технологии

В понедельник, 21 января, Скопинский район посетила руководитель Центра бережливого производства Рязанской области Оксана Любимова. Она рассказала о внедрении бережливых технологий в Вослебовскую школу и Успенский детский сад, пишет издательство «Пресса».

Для обсуждения проекта Любимова встретилась с главой районной администрации Александром Боковым.

«В настоящее время в этом проекте участвует порядка 70 организаций региона. И есть те, которые очень хорошо работают в данном направлении. В социальной сфере это детские садики и спортивные организации. У них есть чему поучиться, чтобы перенять этот опыт для улучшения своей работы», — отметила руководитель Центра.

В Скопинском районе планируют провести ряд семинаров для более полного и глубокого ознакомления с внедрением бережливого производства.


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