В Рязани осудят двух мужчин, которые избили и утопили приятеля. Об этом сообщил
По версии следствия, в августе 2016 года трое жителей Касимовского района выпивали в гараже. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них начал бить руками и ногами другого.
Третий мужчина «из солидарности» также стал избивать потерпевшего. Когда он потерял сознание, злоумышленники перевезли его на машине на берег Оки ниже по течению от Касимова и утопили.
Уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ направили в суд.