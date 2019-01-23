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19:10, 23 января 2019 1 919
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В Рязани осудят двух мужчин, которые избили и утопили приятеля 1

В Рязани осудят двух мужчин, которые избили и утопили приятеля

В Рязани осудят двух мужчин, которые избили и утопили приятеля. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2016 года трое жителей Касимовского района выпивали в гараже. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них начал бить руками и ногами другого.

Третий мужчина «из солидарности» также стал избивать потерпевшего. Когда он потерял сознание, злоумышленники перевезли его на машине на берег Оки ниже по течению от Касимова и утопили.

Уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ направили в суд.


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