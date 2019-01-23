В Рязани мать двоих годовалых детей отправили отбывать реальный срок

В Рязани мать двоих детей отправили отбывать реальный срок. Об этом сообщил
22-летнюю рязанку приговорили к шести годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. На основании статьи 82 УК РФ ей дали отсрочку реального отбывания наказания до тех пор, пока ее полуторагодовалому ребенку не исполнится 14 лет.
Во время проверки инспектор уголовно-исполнительной инспекции установил, что осужденная не живет по месту жительства, а ее двое детей, 2016-го и 2017-го годов рождения, с января 2018 года находятся в Доме ребенка. Их мать не звонила, не интересовалась ими, не помогала материально, «не говоря уже о том, чтобы забрать их домой и воспитывать самой».
Женщину нашли в другом регионе, она находится под стражей и привлекается к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Суд отменил ей отсрочку и направил отбывать реальное наказание в колонию.