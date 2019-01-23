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9:24, 23 января 2019 608
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В России планируют отменить льготы для владельцев электроплит и сельчан 2

В России планируют отменить льготы для владельцев электроплит и сельчан

Фото: Pixabay.com

Минэкономики планирует отменить льготы для владельцев электроплит и сельчан. О новом проекте потребления электроэнергии пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, к 2033 году для владельцев электроплит в жилых домах, а также для сельского населения отменят льготы: сейчас для них действует коэффициент 0,7. При этом хотят ввести дифференциацию тарифов для населения — текущий тариф будет учитывать до 300 киловатт-часов в месяц, до 500 киловатт-часов — тариф изменится на повышенный, потребление свыше 500 киловатт-часов в месяц станут рассчитывать по «экономически обоснованному» тарифу.

В северных регионах могут увеличить пороги тарифов до 500 и 700 киловатт-часов в месяц. Также льготы могут получить потребители, безальтернативно использующие электроэнергию для отопления.

Ожидается, что эти изменения обсудят с вице-премьером Дмитрием Козаком в среду, 23 января.


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