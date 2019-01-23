В России планируют отменить льготы для владельцев электроплит и сельчан

Минэкономики планирует отменить льготы для владельцев электроплит и сельчан. О новом проекте потребления электроэнергии пишет «
По данным издания, к 2033 году для владельцев электроплит в жилых домах, а также для сельского населения отменят льготы: сейчас для них действует коэффициент 0,7. При этом хотят ввести дифференциацию тарифов для населения — текущий тариф будет учитывать до 300 киловатт-часов в месяц, до 500 киловатт-часов — тариф изменится на повышенный, потребление свыше 500 киловатт-часов в месяц станут рассчитывать по «экономически обоснованному» тарифу.
В северных регионах могут увеличить пороги тарифов до 500 и 700 киловатт-часов в месяц. Также льготы могут получить потребители, безальтернативно использующие электроэнергию для отопления.
Ожидается, что эти изменения обсудят с вице-премьером Дмитрием Козаком в среду, 23 января.