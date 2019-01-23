В Москве у остановки мужчину насмерть сбил автобус, передает РИА «
Авария произошла около дома №16 на Южнопортовой улице. На месте работают полицейские и медики.
Обстоятельства произошедшего выясняют.
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В Москве у остановки мужчину насмерть сбил автобус, передает РИА «
Авария произошла около дома №16 на Южнопортовой улице. На месте работают полицейские и медики.
Обстоятельства произошедшего выясняют.
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