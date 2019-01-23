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15:19, 23 января 2019 343
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В Москве у остановки мужчину насмерть сбил автобус

В Москве у остановки мужчину насмерть сбил автобус

В Москве у остановки мужчину насмерть сбил автобус, передает РИА «Новости».

Авария произошла около дома №16 на Южнопортовой улице. На месте работают полицейские и медики.

Обстоятельства произошедшего выясняют.


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