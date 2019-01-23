У жителя Рыбновского района нашли более ста граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Полицейские получили информацию о причастности 48-летнего жителя садового товарищества к «противоправной деятельности». Сотрудники уголовного розыска обыскали его дом и обнаружили в тайнике пакет с растительной смесью.
Экспертиза установила, что злоумышленник хранил дома 129 грамм марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет колонии.