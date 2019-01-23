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12:50, 23 января 2019 289
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У жителя Рыбновского района нашли более ста граммов марихуаны

У жителя Рыбновского района нашли более ста граммов марихуаны

У жителя Рыбновского района нашли более ста граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские получили информацию о причастности 48-летнего жителя садового товарищества к «противоправной деятельности». Сотрудники уголовного розыска обыскали его дом и обнаружили в тайнике пакет с растительной смесью.

Экспертиза установила, что злоумышленник хранил дома 129 грамм марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет колонии.


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