«Сбербанк» признали сильнейшим банковским брендом в мире по версии Brand Finance

Международное рейтинговое агентство Brand Finance подготовило рейтинг* ведущих брендов по итогам 2018 года. Впервые в истории сильнейшим банковским брендом в мире признали российский банк — «Сбербанк», который также вошел топ-3 самых сильных мировых брендов, уступив только Ferrari.

За год стоимость бренда «Сбербанка» выросла с 11,6 до 12,4 млрд долларов. В России и странах Центральной и Восточной Европы банк второй год подряд признали самым дорогим и сильным брендом.

«Столь высокая оценка профессионального сообщества — заслуженный результат команды, которая каждый день работает над тем, чтобы сделать „Сбербанк“ одной из лучших технологических компаний в мире. Конечно, мировое лидерство для нас является важным подтверждением правильности выбранной нами стратегии на технологическое лидерство, развитие экосистемы продуктов и сервисов для предоставления клиентам полного спектра финансовых и нефинансовых услуг в любых жизненных ситуациях», — прокомментировал председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Как отметили в пресс-службе банка, ключевым фактором для увеличения силы бренда «Сбербанка» стали инвестиции в проекты развития, сделанные за 2018 год.

«Банк первым представил на российском рынке мгновенные переводы по номеру мобильного телефона, стал лидером по объемам переводов и крупнейшим российским эквайером с 15 млн ежемесячных оплат транспорта банковскими картами. „Сбербанк“ — российский лидер по объему сделок ипотечного кредитования — первым предложил пользователям возможность открыть полнофункциональную цифровую карту Visa Digital и расширил парк банкоматов. Банк развивает стратегию безбумажного взаимодействия с клиентами, создал технологию онлайн-кредитования для крупного бизнеса», — рассказали в пресс-службе.

Управляющий директор Brand Finance Дэвид Хейг подчеркнул, что высокая клиентоориентированность и широкий набор финансовых продуктов позволяют «Сбербанку» выстроить долгосрочные отношения с клиентами и рассчитывать на их лояльность бренду.