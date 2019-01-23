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22:05, 23 января 2019 265
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Рязанцам рассказали, как избежать обмана лжегазовщиков

Рязанцам рассказали, как избежать обмана лжегазовщиков

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, как избежать обмана лжегазовщиков.

В полиции отметили, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры. Они доверчиво впускают обманщиков в свой дом, где те быстро находят ценности или деньги.

Правоохранители призвали жителей области не приглашать в квартиру незнакомых людей, даже если они представляются газовщиками, соцработниками, работниками пенсионного фонда или распространителями льготных товаров.

Необходимо проверить документы, служебное удостоверение, подтверждающие профессиональную принадлежность. Узнать о проверках в доме можно по телефону газовой службы.

Тем, кто пострадал от действий лжегазовщиков, следует обращаться в полицию по телефону 02 (102 — для мобильных операторов) или по телефону дежурной части (4912) 27-08-60.


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