Рязанцам рассказали, как избежать обмана лжегазовщиков

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В полиции отметили, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры. Они доверчиво впускают обманщиков в свой дом, где те быстро находят ценности или деньги.
Правоохранители призвали жителей области не приглашать в квартиру незнакомых людей, даже если они представляются газовщиками, соцработниками, работниками пенсионного фонда или распространителями льготных товаров.
Необходимо проверить документы, служебное удостоверение, подтверждающие профессиональную принадлежность. Узнать о проверках в доме можно по телефону газовой службы.
Тем, кто пострадал от действий лжегазовщиков, следует обращаться в полицию по телефону 02 (102 — для мобильных операторов) или по телефону дежурной части (4912) 27-08-60.