Рязанцам предложили стать «хранителями птиц»

Жителям Рязанской области предложили присоединиться к всероссийскому флешмобу «Хранители птиц», который запустило движение ЭКА.
Участников проекта ждут вебинары от ведущих российских орнитологов и полезные экоподарки. Они также узнают, как и чем можно подкармливать птиц и как сделать безопасную и экологичную кормушку.
Для участия во флешмобе нужно зарегистрироваться на
- сделать кормушку для птиц за окном или во дворе;
- регулярно подкармливать птиц;
- разместить плакат о том, как правильно помогать птицам, в парке или во дворе;
- рассказать о флешмобе в соцсетях с хештегом #хранителиптиц #эковики.
Директор движения ЭКА Елена Горохова напомнила, что из-за недостатка корма зимой гибнет более половины городских птиц.
«Зачастую пернатые переживают зиму только благодаря подкармливающим их людям. Но, к сожалению, неправильная помощь человека, как и ее отсутствие, приводят к гибели птиц. Наша задача — привлечь внимание жителей к этой проблеме», — заключила она.