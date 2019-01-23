Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:39, 23 января 2019 676
 0    0

Рязанцам предложили стать «хранителями птиц»

Рязанцам предложили стать «хранителями птиц»

Жителям Рязанской области предложили присоединиться к всероссийскому флешмобу «Хранители птиц», который запустило движение ЭКА.

Участников проекта ждут вебинары от ведущих российских орнитологов и полезные экоподарки. Они также узнают, как и чем можно подкармливать птиц и как сделать безопасную и экологичную кормушку.

Для участия во флешмобе нужно зарегистрироваться на портале и выполнить несколько заданий:

  • сделать кормушку для птиц за окном или во дворе;
  • регулярно подкармливать птиц;
  • разместить плакат о том, как правильно помогать птицам, в парке или во дворе;
  • рассказать о флешмобе в соцсетях с хештегом #хранителиптиц #эковики.

Директор движения ЭКА Елена Горохова напомнила, что из-за недостатка корма зимой гибнет более половины городских птиц.

«Зачастую пернатые переживают зиму только благодаря подкармливающим их людям. Но, к сожалению, неправильная помощь человека, как и ее отсутствие, приводят к гибели птиц. Наша задача — привлечь внимание жителей к этой проблеме», — заключила она.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
17:39, 23 января 2019
Рязанцам предложили стать «хранителями птиц»
14:14, 23 января 2019
В четверг в Рязанской области будет до -15 градусов. Прогноз погоды
11:39, 23 января 2019
В США замерз Ниагарский водопад
14:59, 22 января 2019
В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -28 градусов. Прогноз погоды
20:44, 21 января 2019
В Окском заповеднике впервые за почти 30 лет встретили редкую ночную бабочку 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Испорченный праздник. Как отпраздновать Новый год в гостиничном комплексе под Рязанью и пожалеть об этом

Испорченный праздник. Как отпраздновать Новый год в гостиничном комплексе под Рязанью и пожалеть об этом 1

Редакция RZN.info разыскивает гостей отеля «Ланд Хаус», которые побывали там на корпоративах зимой и в саму новогоднюю ночь.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 36 707
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 26 761
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 6
15:22, 11 января 2019 21 617
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
9:21, 18 января 2019 20 227
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
14:38, 11 января 2019 19 444
Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах 12
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум