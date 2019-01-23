Руководство «Ланд Хауса» отрицает все обвинения в испорченном отдыхе гостей в Новый год

После публикации, в которой RZN.info рассказал позицию директора туристического агентства «Центр-Тур» Любови Поповой об испорченным новогоднем отдыхе в гостиничном комплексе «Ланд хауз», в редакцию обратился исполняющий директор заведения Сергей Столяров. Он полностью не согласился с доводами директора турагентства и рассказал свою версию случившегося.

По словам Сергея Столярова, «Ланд Хаус» действительно заключил соглашение с «Центр-Туром» в октябре, и он получил стопроцентную предоплату в размере 136 тысяч. Свой конфликт с Любовью Поповой Сергей Столяров объясняет тем, что «Центр-Тур» не смог продать путевки, поэтому Любовь потребовала обратно свои деньги. «Попова предложила мне продать гостиничные номера на Новый год по рекомендованной, как она сказала цене, то есть по 7 800 с человека. Это все стоило 136 тысяч. Потом через две-три недели я узнаю, что она продает путевки порядка 18 тысяч с человека. Она, конечно, коммерсант и это ее право. Но на выходе она не смогла продать по таким ценам номера». Любовь приезжала перед новогодней ночью в Солотчу и, по словам Столярова, требовала вернуть ей деньги, после чего Столяров вызвал полицию

«Было несколько накладок»

Также Сергей Столяров говорит о том, что по зарплате у сотрудников «Ланд Хауса» нет претензий и что у него на руках имеются расписки от них. Что касается новогодней ночи, то здесь, как говорит директор «Ланд Хауса», было несколько накладок. По документам администрация «Ланд Хауса» продала девять номеров отеля в новогоднюю ночь «Центр-Туру». По факту в комплексе всего восемь номеров. Сергей Столяров объяснил, что осенью он планировал несколько простаивающих помещений переоборудовать в отдельный номер. Потом «мы посчитали все и поняли, что дешевле договориться с соседними санаториями, чтобы в Новый год расселить гостей туда». Договор с санаториями пригодился.

«У нас действительно была двойная продажа номеров. Как пояснила Анна (в то время администратор „Ланд Хауса“, — прим. редакции) — это была ошибка. И я составил договор с Поповой, что я выкупаю у нее эти номера за 48 тысяч рублей», — заявил Сергей Столяров, объяснив, что от своих слов не отказывается и отдаст ей эти деньги.

По поводу новогоднего банкета Сергей Столяров отметил, что «все было безупречно и всем все понравилось», и что отзывы он на «ТрипАдвизоре» он не видел. Конечно, не все запланированное на новый год удалось воплотить в жизнь: не было обещанных оленей, но саму программы разрабатывал не он, а его сотрудники, которым он доверился.

Отдельно Сергей Столяров прокомментировал видео с неубранными столами после новогодней ночи. Он отметил, что зал, в котором шел банкет, утром был закрыт. Завтраком кормили в другом зале.

Сейчас, как говорит Сергей Столяров, он набрал новую команду профессионалов, заказал им униформу. В планах достойно и с размахом проводить большие банкеты. В доказательство своих слов он прислал фотографии из книги «Жалоб и предложений», где судя по январским отзывам посетители «Ланд Хауса» полностью довольны кухней и обслуживанием.