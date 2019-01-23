Пресс-секретарь рязанского губернатора получил от МЧС медаль «За содружество во имя спасения»

Пресс-секретарь рязанского губернатора Денис Арапов получил от МЧС медаль «За содружество во имя спасения».
Награду ему и замминистра по делам территорий и информационной политике Ольге Чуляевой вручил начальник регионального управления министерства Сергей Филиппов.
«За последние годы в регионе удалось добиться уменьшения количества происшествий и погибших на них людей, во многом этому способствовала совместная информационная и пропагандистская работа, проводимая правительством области и главным управлением МЧС», — подчеркнул Филиппов.