В Рязани пьяный водитель дал взятку автоинспектору, сообщив пин-код банковской карты

Пьяный рязанец дал взятку автоинспектору, сообщив пин-код банковской карты. Об этом сообщил
Установлено, что в ноябре 2018 года сотрудник ГИБДД приехал на место ДТП с участием двух автомобилей.
При оформлении аварии автоинспектор установил, что один из водителей был пьян. Мужчина предложил инспектору ДПС 15 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности.
Автоинспектор согласился и лично в руки получил от водителя карту ПАО «Банк ВТБ», на которой находились «предназначавшиеся в качестве взятки» деньги. Водитель также сообщил ему пин-код карты и покинул место аварии.
После этого сотрудник ГИБДД снял 15 тысяч рублей с карты.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ и части 3 статьи 291 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль расследование.