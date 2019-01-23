На улице Большой столкнулись ассенизаторская машина и «Фольксваген»

В среду, 23 января, на улице Большой столкнулись ассенизаторская машина и Volkswagen. Фотографии с места аварии опубликовали в гурппе «
При этом ассенизаторская машина врезалась в дорожное ограждение.
Подробности уточняются.
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В среду, 23 января, на улице Большой столкнулись ассенизаторская машина и Volkswagen. Фотографии с места аварии опубликовали в гурппе «
При этом ассенизаторская машина врезалась в дорожное ограждение.
Подробности уточняются.
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В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.