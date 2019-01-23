На Чукотке завели дело после гибели младенца от вирусного заболевания

На Чукотке завели дело после гибели младенца от острого вирусного заболевания. Об этом
11 января мать привезла в больницу девочку 2018 года рождения с жалобами на слабость, снижение аппетита и рвоту в течение дня. Ребенка положили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Через полчаса младенец скончался, не приходя в сознание.
Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Они изъяли медицинскую документацию и допрашивают работников больницы.