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8:51, 23 января 2019 898
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На Чукотке завели дело после гибели младенца от вирусного заболевания

На Чукотке завели дело после гибели младенца от вирусного заболевания

Фото: Pixabay.com

На Чукотке завели дело после гибели младенца от острого вирусного заболевания. Об этом сообщил региональный следком.

11 января мать привезла в больницу девочку 2018 года рождения с жалобами на слабость, снижение аппетита и рвоту в течение дня. Ребенка положили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Через полчаса младенец скончался, не приходя в сознание.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Они изъяли медицинскую документацию и допрашивают работников больницы.


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