Мать погибшего при крушении самолета рязанца примирилась с авиакомпанией в суде. Об этом сообщил
Иском к АО «Саратовские авиалинии» и АО «АльфаСтрахование» женщина хотела возместить моральный вред после гибели своего сына, который «выразился в физических и нравственных страданиях».
Во время рассмотрения дела в суде стороны пришли к мировому соглашению.
Напомним, 11 февраля 2018 года самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» рейса 6W703 Москва-Орск
Среди жертв крушения был 39-летний рязанец
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