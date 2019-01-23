В среду, 23 января, из-за сильного мороза ермишинские школьники не пошли на занятия. Об этом пишет издательство «
Занятия в школах Ермишинского района отменили: в 7:00 температура воздуха составляла -32 градуса. Все учащиеся — с первого по одиннадцатый класс — остались дома.
Кроме того, занятия отменили с первого по девятый классы в школах Клепиковского района. Утром столбики термометров там показывали -25 градусов.
Отмечается, что сапожковские и путятинские школьники, несмотря на 32-градусный мороз, отправились на занятия.
Напомним, в Роспотребнадзоре