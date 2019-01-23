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18:15, 23 января 2019 402
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Из-за протекающей крыши рязанка неделю живет без электричества

Из-за протекающей крыши рязанка неделю живет без электричества

Жительница рязанской пятиэтажки №39 корпус 3 по Московскому шоссе неделю живет без света из-за протекающей крыши. Об этом сообщили в сюжете телеканала ГТРК «Ока».

Женщина рассказала, что дому больше сорока лет, а подтекам на потолке у нее в квартире на пятом этаже — больше десяти. По ее словам, с недавней оттепелью вода попала в проводку и «короткого замыкания удалось избежать только благодаря отключению всей квартиры». Электрик оставил действующей только одну розетку и выключатель в прихожей.

«Писала во все инстанции, обращалась с просьбами починить, но внятного ответа не было», — сказала женщина, отметив, что капитального ремонта крыши у их дома не было уже двадцать лет.

В управляющей компании сообщили, что рабочие нашли течь на крыше. Главный инженер Александр Тараканов заявил, что причиной стало отверстие от анкерного штыря, который из-за льда вырвало. Его замажут мастикой или битумом.

Напомним, ранее рязанцы жаловались на некачественный ремонт крыши.


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