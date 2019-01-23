Большинство погибших при пожаре двух судов в Керченском проливе опознали. Об этом со ссылкой на представителя Росморречфлота в среду, 23 января, передает РИА «
12 спасенных моряков доставили в керченскую больницу. Данные об их состоянии передали дипломатам Турции и Индии.
Пожар на обоих танкерах продолжается, также сохраняется угроза взрыва. Сейчас в районе ЧП находятся десять судов.
Вечером в понедельник, в 15 морских милях от мыса Такиль
Танкеры шли под флагом Танзании.
Российские следователи возбудили уголовное дело.