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10:41, 23 января 2019 1 124
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Амурскую школу хотят назвать в честь Альберта Слюсаря, учителя ищут дочь Героя

Амурскую школу хотят назвать в честь Альберта Слюсаря, учителя ищут дочь Героя

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Амурскую школу хотят назвать в честь Альберта Слюсаря, учителя ищут дочь Героя Советского Союза, которая живет в Рязани, пишет «Амурская правда».

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева пояснила, что школе нужно письменное согласие близких родственников Слюсаря.

«Каждый ребенок прежде всего учится на примерах. Немало людей, которых стоит помнить и на которых стоит равняться, являются выходцами из Амурской области, — отметила Яковлева. — И наша задача — сохранить для последующих поколений память о наших легендарных земляках, чтобы на их примере дети черпали ценности, которые станут для них ориентирами в жизни».

Слюсарь родился в амурском селе Среднебелая в 1939 году. После школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и служил в ВДВ.

После войны в Афганистане он 12 лет возглавлял рязанское училище ВДВ.

Герой СССР, генерал-лейтенант Воздушно-десантных войск умер в 2017 году.

Ранее в Рязани предложили установить памятник Альберту Слюсарю.


© RZN.info

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