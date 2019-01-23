Амурскую школу хотят назвать в честь Альберта Слюсаря, учителя ищут дочь Героя Советского Союза, которая живет в Рязани, пишет «
Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева пояснила, что школе нужно письменное согласие близких родственников Слюсаря.
«Каждый ребенок прежде всего учится на примерах. Немало людей, которых стоит помнить и на которых стоит равняться, являются выходцами из Амурской области, — отметила Яковлева. — И наша задача — сохранить для последующих поколений память о наших легендарных земляках, чтобы на их примере дети черпали ценности, которые станут для них ориентирами в жизни».
Слюсарь родился в амурском селе Среднебелая в 1939 году. После школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и служил в ВДВ.
После войны в Афганистане он 12 лет возглавлял рязанское училище ВДВ.
Герой СССР, генерал-лейтенант Воздушно-десантных войск
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