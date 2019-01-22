За неделю в Рязанской области подешевели яйца, сахар и молоко

За прошедшую неделю, с 15 по 12 января, в Рязанской области значительнее всего подешевели куриные яйца — на 6,6%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Также цены снизились на:
- сахар-песок — на 2%;
- морковь — на 1,6%;
- рис — на 1,5%;
- вермишель — на 1,3%;
- молоко —- на 1,1%;
- соль — на 0,9%;
- подсолнечное масло — на 0,7%;
- сливочное масло — на 0,3%;
- свинину — на 0,2%;
- чай — на 0,1%.
Сезонное повышение цены зафиксировали на белокочанную капусту — на 3,2% и репчатый лук — на 1,8%.
Не изменилась или незначительно увеличилась стоимость следующих продуктов:
- пшено;
- куры;
- мороженая рыба;
- яблоки;
- картофель;
- крупа гречневая-ядрица;
- хлеб ржаной и ржано-пшеничный;
- говядина;
- баранина;
- пшеничная мука.