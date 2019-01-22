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16:36, 22 января 2019 1 102
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За неделю в Рязанской области подешевели яйца, сахар и молоко

За неделю в Рязанской области подешевели яйца, сахар и молоко

За прошедшую неделю, с 15 по 12 января, в Рязанской области значительнее всего подешевели куриные яйца — на 6,6%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Также цены снизились на:

  • сахар-песок — на 2%;
  • морковь — на 1,6%;
  • рис — на 1,5%;
  • вермишель — на 1,3%;
  • молоко —- на 1,1%;
  • соль — на 0,9%;
  • подсолнечное масло — на 0,7%;
  • сливочное масло — на 0,3%;
  • свинину — на 0,2%;
  • чай — на 0,1%.

Сезонное повышение цены зафиксировали на белокочанную капусту — на 3,2% и репчатый лук — на 1,8%.

Не изменилась или незначительно увеличилась стоимость следующих продуктов:

  • пшено;
  • куры;
  • мороженая рыба;
  • яблоки;
  • картофель;
  • крупа гречневая-ядрица;
  • хлеб ржаной и ржано-пшеничный;
  • говядина;
  • баранина;
  • пшеничная мука.

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