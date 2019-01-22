В Рязани отремонтируют здание института культуры

Здание Рязанского филиала Московского государственного института культуры отремонтируют. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «
Директор филиала Александр Трушин заявил, что после ремонта фасада и крыши в здании отремонтируют помещения: стены, потолок, люстры, «которые еще с советского времени».
Деньги на ремонт выделит Министерство культуры России. На них закупят современную технику, в частности комплект светового оборудования для сцены.
Отмечается, что в институте учатся не только студенты из Рязанской области, но и из Московской, Тамбовской, Владимирской областей, с Сахалина и Республики Коми.
Одновременно с капитальным ремонтом и переоборудованием, в филиале вводят в программу новые специальности. В частности, в планах открыть курс звукорежиссуры.
Напомним, в декабре 2017 года у здания филиала