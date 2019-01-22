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8:58, 22 января 2019 313
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В банке Новосибирска прогремел взрыв

В банке Новосибирска прогремел взрыв

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 22 января, в Новосибирске в банке «Открытие» (бывшее отделение «Бинбанка») на улице Первомайской прогремел взрыв. Никто не пострадал, деньги не украли, передает «РИА Новости».

Оперативников на место вызвали в 4:55 (00:55 по московскому времени). Взрыв повредил помещение с круглосуточным доступом к банкоматам. По одной из версий, его устроили для хищения денег.

Полицейские завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет тюрьмы.


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