В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. По данным Минобороны, он попал в сильный снегопад с ветром, совершил жесткую посадку и разрушился, передает РИА «
Бомбардировщик потерпел крушение у поселка Высокий. Погибли два члена экипажа, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.
Самолет был без боекомплекта.
Во время крушения произошел разлив топлива, сейчас его устраняют.
Справка:
Ту-22М3 — бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Это самый массовый бомбардировщик дальней авиации: выпущено 268 самолетов этой модификации.
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