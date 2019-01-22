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15:59, 22 января 2019 253
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В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. По данным Минобороны, он попал в сильный снегопад с ветром, совершил жесткую посадку и разрушился, передает РИА «Новости».

Бомбардировщик потерпел крушение у поселка Высокий. Погибли два члена экипажа, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Самолет был без боекомплекта.

Во время крушения произошел разлив топлива, сейчас его устраняют.

Справка:

Ту-22М3 — бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Это самый массовый бомбардировщик дальней авиации: выпущено 268 самолетов этой модификации.

Фото Минобороны


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