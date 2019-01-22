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8:44, 22 января 2019 193
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В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на судах в Керченском проливе 1

В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на судах в Керченском проливе

Фото: Pixabay.com

Пожарные пока не тушат возгорание на загоревшихся в Керченском проливе судах. В МЧС отметили, что дожидаются полного выгорания сжиженного природного газа, передает РИА «Новости».

Вечером в понедельник, 21 января, в Керченском проливе загорелись суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании. По предварительной информации, пожар произошел во время перекачки топлива с борта на борт.

Жертвами трагедии стали 11 человек. Спасти удалось 11 моряков, судьба еще девяти неизвестна. В Росморречфлоте отметили, что спасательная операция перешла в формат поисковой «из-за отсутствия надежды найти живых».


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