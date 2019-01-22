В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на судах в Керченском проливе

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Пожарные пока не тушат возгорание на загоревшихся в Керченском проливе судах. В МЧС отметили, что дожидаются полного выгорания сжиженного природного газа, передает РИА «Новости».
Вечером в понедельник, 21 января, в Керченском проливе загорелись суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании. По предварительной информации, пожар произошел во время перекачки топлива с борта на борт.
Жертвами трагедии стали 11 человек. Спасти удалось 11 моряков, судьба еще девяти неизвестна. В Росморречфлоте отметили, что спасательная операция перешла в формат поисковой «из-за отсутствия надежды найти живых».