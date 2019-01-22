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19:32, 22 января 2019 1 239
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«Театр в зеркале времени». Библиотека имени Горького посвятила проект Году театра

«Театр в зеркале времени». Библиотека имени Горького посвятила проект Году театра

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В 2019 году в Рязани пройдут культурно-просветительские мероприятия и выставки, посвященные Году театра. Некоторые из них организует в рамках проектах «Театр в зеркале времени» библиотека имени Горького. Во вторник, 22 января, там прошла презентация плана мероприятий к Году театра.

Директор библиотеки Наталья Гришина отметила, что это событие — «факт признания влияния театра на души, сердца и умы людей». «И здесь на рязанской земле мы можем гордиться тем, что у нас есть замечательные театральные труппы, своя уникальная рязанская театральная история», — добавила она.

После презентации плана мероприятий на сцене Горьковского зала артисты театра «Переход» исполнили отрывки из спектаклей «Нежное сердце», «Анна Снегина» и «Тревожное время».

С января по декабрь на разных площадках библиотеки пройдут встречи с заслуженными театральными деятелями, литературные читки, выставки. Жители и гости города смогут поучаствовать в музыкальной викторине, квест-игре и других интерактивных программах. Традиционно в библиотеке состоятся всероссийские акции «Ночь в библиотеке» и «Ночь искусств», посвященные теме театра.

Открытие Года театра в библиотеке посетил главный режиссер и художественный руководитель «Театра кукол» Валерий Шадский. Он отметил, что театр — это место для молодых артистов. «И я рад, что библиотека, открывая Год театра, пригласила самый молодой, энергичный, может быть, даже самый нахальный театр „Переход“. Это самый молодежный театр. И я, благодаря этому, уверен, что у нас в Рязани с театрами все хорошо было, есть и будет», — отметил он.

В числе первых в экспозиционном зале открылась выставка «Театр „Переход“. 20 лет творчества», посвященная студенческому театру. В нее вошла фотохроника с различных спектаклей и используемый в них реквизит.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 24 февраля. С полным перечнем мероприятий в рамках проекта «Театр в зеркале времени» можно ознакомиться на сайте библиотеки имени Горького.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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