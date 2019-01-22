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18:44, 22 января 2019 661
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Скопинцу, зарезавшему любовницу в центре города, усилили наказание 1

Скопинцу, зарезавшему любовницу в центре города, усилили наказание

Скопинцу, зарезавшему любовницу в центре города, усилили науказание. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

24 мая 2018 года 22-летний житель Скопина вынудил 36-летнюю предпринимательницу остановить машину. Женщина вышла из автомобиля, после чего он зарезал ее около магазина «Магнит» в центре города. Во время конфликта подсудимый дважды ударил скопинку ножом и скрылся с места происшествия.

Пострадавшую доставили в реанимацию, где она скончалась от ранений и потери крови.

Позже выяснилось, что злоумышленник хотел жениться на женщине, но та отвергла предложение. Спустя два дня после происшествия скопинец сдался следователям сам, 28 мая его арестовали.

В сентябре 2018 года мужчину приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

В декабре 2018 года сторона обвинения подала апелляцию. В итоге виновному усилили наказание до 12 лет колонии строгого режима.


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