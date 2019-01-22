Скопинцу, зарезавшему любовницу в центре города, усилили наказание

Скопинцу, зарезавшему любовницу в центре города, усилили науказание. Об этом сообщил
24 мая 2018 года 22-летний житель Скопина вынудил 36-летнюю предпринимательницу остановить машину. Женщина вышла из автомобиля, после чего он зарезал ее около магазина «Магнит» в центре города. Во время конфликта подсудимый дважды ударил скопинку ножом и скрылся с места происшествия.
Пострадавшую доставили в реанимацию, где она скончалась от ранений и потери крови.
Позже выяснилось, что злоумышленник
В сентябре 2018 года мужчину
В декабре 2018 года сторона обвинения подала апелляцию. В итоге виновному усилили наказание до 12 лет колонии строгого режима.