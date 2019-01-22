Рязанский перинатальный центр возглавила заведующая родовым отделением

Областной клинический перинатальный центр возглавила заведующая родовым отделением Ирина Девятова. Об этом сообщил
Девятову назначили и.о. главного врача после того, как пост
Фото с сайта перинатального центра
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Областной клинический перинатальный центр возглавила заведующая родовым отделением Ирина Девятова. Об этом сообщил
Девятову назначили и.о. главного врача после того, как пост
Фото с сайта перинатального центра
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