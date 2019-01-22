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16:50, 22 января 2019 1 356
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Рязанский перинатальный центр возглавила заведующая родовым отделением

Рязанский перинатальный центр возглавила заведующая родовым отделением

Областной клинический перинатальный центр возглавила заведующая родовым отделением Ирина Девятова. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Девятову назначили и.о. главного врача после того, как пост покинула Елена Петрова, которая возглавляла центр с 2011 года.

Фото с сайта перинатального центра


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