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22:02, 22 января 2019 1 278
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Путин упростил порядок компенсации взносов за капремонт

Путин упростил порядок компенсации взносов за капремонт

Президент России Владимир Путин упростил порядок компенсации взносов за капремонт. Он подписал закон, который снимает с жильцов многоквартирных домов обязанность самим доказывать факт уплаты взносов, передает ТАСС.

В настоящее время пожилые люди старше 70 лет получают компенсацию взносов на капитальный ремонт дома в размере 50%, достигшие 80-летнего возраста получают компенсацию 100% взносов. Право на льготу имеют одиноко проживающие пенсионеры и члены семей, состоящих только из неработающих пенсионеров.

До подписания этого закона пенсионеры вынуждены были сами предоставлять уполномоченным госорганам данные об оплате взноса.

Теперь профильные учреждения «не вправе требовать от граждан документы и информацию» для подтверждения уплаты взносов. Эту информацию теперь нужно запрашивать у регионального оператора капремонта или владельца специального счета.

Напомним, в 2019 году в Рязанской области выросла плата за капремонт с 8,02 рубля до 11,65 рубля за квадратный метр.


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