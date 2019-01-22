Президент России Владимир Путин упростил порядок компенсации взносов за капремонт. Он подписал закон, который снимает с жильцов многоквартирных домов обязанность самим доказывать факт уплаты взносов, передает
В настоящее время пожилые люди старше 70 лет получают компенсацию взносов на капитальный ремонт дома в размере 50%, достигшие 80-летнего возраста получают компенсацию 100% взносов. Право на льготу имеют одиноко проживающие пенсионеры и члены семей, состоящих только из неработающих пенсионеров.
До подписания этого закона пенсионеры вынуждены были сами предоставлять уполномоченным госорганам данные об оплате взноса.
Теперь профильные учреждения «не вправе требовать от граждан документы и информацию» для подтверждения уплаты взносов. Эту информацию теперь нужно запрашивать у регионального оператора капремонта или владельца специального счета.
Напомним, в 2019 году в Рязанской области