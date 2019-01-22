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11:26, 22 января 2019 4 718
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Пьяный житель Шацкого района пытался убить своего брата напильником

Пьяный житель Шацкого района пытался убить своего брата напильником

Пьяный житель Шацкого района пытался убить своего брата. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 31-летний житель села Новоселки, который сообщил, что его нетрезвый брат, проживающий с ним в одном доме, угрожает его убить.

Участковый выехал на место и утихомирил пьяного 28-летнего мужчину. Выяснилось, что конфликт между братьями возник во время застолья. Младший брат рассердился на старшего и схватил напильник, угрожая его убить.

Мужчина испугался за свою жизнь, убежал в соседнюю комнату и вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 стать 119 УК РФ, по которой злоумышленнику грозит до двух лет колонии.


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