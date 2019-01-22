На липецком вокзале полицейские приняли роды у женщины. Младенца назвали Олегом в честь одного из них — прапорщика Крутских, передает РИА «
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что находившаяся на последних сроках беременности женщина обратилась к полицейским с жалобой на ухудшение самочувствия.
Роды начались до приезда скорой. Полицейские вместе с дежурившим на вокзале фельдшером помогли женщине. По словам медиков, действия сотрудников МВД были «своевременными и квалифицированными».
Мать и ребенка доставили в роддом.
Напомним, на прошлой неделе в Новгородской области сотрудники УФСИН