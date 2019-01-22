Мать погибшего из-за отказа от лечения младенца снова беременна. Это обстоятельство учли при вынесении рязанке приговора, сообщили RZN.info в пресс-службе областной прокуратуры.
В ноябре 2017 года у двух рязанцев 1990 и 1991 годов рождения родился ребенок. Медики назначили младенцу пожизненную гормональную терапию. Родителям разъяснили, что при отказе от лечения ребенок может умереть.
В январе 2018 года пара изучила в интернете медицинские публикации о заболевании и решила
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