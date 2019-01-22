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14:00, 22 января 2019 181
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Генпрокуратура выступила против списания долгов за газ жителей Чечни

Генпрокуратура выступила против списания долгов за газ жителей Чечни

Генпрокуратура выступила против списания долгов за газ жителей Чечни. Надзорный орган поручил прокурору Республики поддержать апелляцию ООО «Газпромежрегионгаз» на решение о списание долгов местных жителей, передает ТАСС.

Решение о списании долга было принято Заводским судом Грозного по иску, поданному прокуратурой Чечни. Этот иск Генпрокуратура считает необоснованным.

Кроме срока исковой давности, на основании которого был подан иск, следует учитывать и то, что задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания».

В январе суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать долги населения на девять миллиардов рублей за потребленный газ. Истцом выступила прокуратура Чеченской Республики.

«Газпром» подал апелляцию на это решение, отметив, что обязанность оплачивать потребленные коммунальные ресурсы является общей для населения России.


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