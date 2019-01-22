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17:07, 22 января 2019 489
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Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар»

Фото: Kinopoisk.ru

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». 91-я церемония вручения пройдет в ночь на 25 февраля, передает «КиноПоиск».

За звание лучшего фильма поборются картины «Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

На «Оскар» за режиссуру номинированы: Альфонсо Куарон («Рома»), Адам Маккей («Власть»), Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война») и Йоргос Лантимос с «Фавориткой».

На награду лучшему актеру претендуют: Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Итан Хоук («Дневник пастыря»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Кристиан Бэйл («Власть») и Рами Малек за «Богемскую рапсодию».

Лучшей актрисой может стать: Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома») и Леди Гага за «Звезда родилась».

В категории «Лучшая актриса второго плана» на награды претендуют: Эмма Стоун и Рэйчел Вайс за «Фаворитку», Эми Адамс («Власть»), Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Марина Де Тавира («Рома»).

На «Оскар» лучшему актеру второго плана выдвинуты: Махершала Али («Зеленая книга»), Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Тимоти Шаламе («Красивый мальчик»), Сэм Эллиотт («Звезда родилась») и Сэм Рокуэлл («Власть»).

В категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» представлены: «Суперсемейка 2», «Человек-паук: Через вселенные», «Ральф против интернета», «Остров собак» и «Мирай из будущего».

Полный список номинантов можно посмотреть по ссылке.


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