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21:22, 21 января 2019 229
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Жертвами пожара на судах в Керченском проливе стали десять человек

Жертвами пожара на судах в Керченском проливе стали десять человек

Жертвами пожара на судах в Керченском проливе стали десять человек. Еще 14 человек спасли, передает РИА «Новости».

Всего на танкерах был 31 человек — граждане Турции и Индии.

Вечером в понедельник, в 15 морских милях от мыса Такиль загорелись суда «Канди» и «Маэстро». Предварительно, это произошло во время перекачки топлива с борта на борт.

Танкеры шли под флагом Танзании.


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