Жертвами пожара на судах в Керченском проливе стали десять человек. Еще 14 человек спасли, передает РИА «Новости».
Всего на танкерах
Вечером в понедельник, в 15 морских милях от мыса Такиль
Танкеры шли под флагом Танзании.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жертвами пожара на судах в Керченском проливе стали десять человек. Еще 14 человек спасли, передает РИА «Новости».
Всего на танкерах
Вечером в понедельник, в 15 морских милях от мыса Такиль
Танкеры шли под флагом Танзании.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Окском заповеднике впервые за почти 30 лет встретили редкую ночную бабочку
В конце декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «Об упрощенном порядке признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».