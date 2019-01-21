Загоревшийся в Клепиковском районе дом тушили три расчета

В понедельник, 21 января, в деревне Подгорье Клепиковского района сгорел дом. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 8:04. Пострадавших нет.
На место происшествия выезжали три пожарных расчета и пять спасателей.
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В понедельник, 21 января, в деревне Подгорье Клепиковского района сгорел дом. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 8:04. Пострадавших нет.
На место происшествия выезжали три пожарных расчета и пять спасателей.
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