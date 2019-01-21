Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:39, 21 января 2019 534
 0    0

Загоревшийся в Клепиковском районе дом тушили три расчета

Загоревшийся в Клепиковском районе дом тушили три расчета

В понедельник, 21 января, в деревне Подгорье Клепиковского района сгорел дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 8:04. Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали три пожарных расчета и пять спасателей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:22, 21 января 2019
Жертвами пожара на судах в Керченском проливе стали десять человек
20:13, 21 января 2019
С загоревшихся танкеров в Керченском проливе спасли пятерых моряков
19:20, 21 января 2019
В Керченском проливе загорелись два судна
17:39, 21 января 2019
Загоревшийся в Клепиковском районе дом тушили три расчета
17:11, 21 января 2019
В Спасске из-за поминальной лампады сгорел дом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 33 747
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
13:33, 8 января 2019 27 741
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
9:23, 18 января 2019 25 540
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 6
12:40, 8 января 2019 23 262
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 481
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум