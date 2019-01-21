За выходные на рязанских дорогах поймали 29 пьяных водителей

За выходные, 19-20 января, на рязанских дорогах полицейские поймали 29 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Рязанцам напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, ему грозит уголовное наказание и штраф до 300 тысяч рублей, а также обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет.
Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.