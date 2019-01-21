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9:11, 21 января 2019 799
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В Совфеде предложили пересмотреть длительность новогодних каникул

В Совфеде предложили пересмотреть длительность новогодних каникул

В Совфеде предложили пересмотреть длительность новогодних каникул. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского.

Решение о продолжительности новогодних каникул работодателям предложили принимать самостоятельно. Сенатор подчеркнул, что в этом вопросе все равно требуется государственное регулирование.

«Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», — заключил Рязанский.

Отметим, что в этом году россияне отдыхали десять дней в новогодние праздники.


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