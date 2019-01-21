В Совфеде предложили пересмотреть длительность новогодних каникул. Об этом пишет «
Решение о продолжительности новогодних каникул работодателям предложили принимать самостоятельно. Сенатор подчеркнул, что в этом вопросе все равно требуется государственное регулирование.
«Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», — заключил Рязанский.
Отметим, что в этом году россияне отдыхали десять дней в новогодние праздники.