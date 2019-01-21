В Рыбновском районе появился мобильный ФАП за шесть миллионов

В Рыбновском районе появился первый мобильный ФАП за шесть миллионов. Об этом сообщило издательство «
Автобус оснащен кондиционером и обогревателями. В нем есть «теплый» пол и автономное отопление без запуска двигателя. Кроме того, имеется электрическая установка, обеспечивающая работу от бортовой сети напряжением 220 Вольт.
В медпункте находится гинекологическое кресло, выдвижные и откладывающиеся кушетки, чтобы проводить манипуляции в положении лежа и сидя. Имеется электрокардиограф, тонометр, прибор для измерения внутриглазного давления, спирограф, анализаторы для определения уровня холестерина и глюкозы, ростомер, весы.
«Сейчас составляем график выезда ФАП и подбираем руководителя. Выезды планируются два раза в неделю с предварительным оповещением граждан, чтобы проводить диспансеризацию, медицинские осмотры для выявления заболеваний и их профилактики», — рассказал источнику главврач районной больницы Юрий Гуреев.
Он добавил, что в первую очередь на осмотр будут приглашать граждан, стоящих на учете с хроническими заболеваниями и тех, кто должен пройти диспансеризацию.
Отмечается, что работа передвижного ФАПа начнется не позднее марта этого года.
Напомним, в конце декабря Николай Любимов