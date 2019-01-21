В Рязанской области началась проверка снегоходов

В Рязанской области началась операция «Снегоход». Об этом сообщил
Операция продлится до 17 февраля. Во время рейдов инспекторы Гостехнадзора проведут беседы с водителями и собственниками снегоходов, разъяснят правила эксплуатации.
Как отметили в сообщении, у водителя должно быть удостоверение тракториста-машиниста категории «АI», а также документ о прохождении ежегодного техосмотра.
За нарушение правил грозит штраф до десяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев.
Напомним, в Александро-Невском районе мужчина