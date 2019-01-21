В Рязани подсветили Гостиный двор. Светодиодные плафоны прикрепили над колоннами и между окнами здания.
Напомним, «Гостиный двор
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани подсветили Гостиный двор. Светодиодные плафоны прикрепили над колоннами и между окнами здания.
Напомним, «Гостиный двор
© RZN.info
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В конце декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «Об упрощенном порядке признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».