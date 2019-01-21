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18:52, 21 января 2019 2 223
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В Рязани подсветили Гостиный двор

В Рязани подсветили Гостиный двор

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани подсветили Гостиный двор. Светодиодные плафоны прикрепили над колоннами и между окнами здания.

Напомним, «Гостиный двор XVIII—XIX веков» является объектом культурного наследия федерального значения. В 2018 году его отреставрировали. Госинспекции по охране объектов культурного наследия региона выявила серьезные нарушения. По оценкам экспертов, из-за незаконных работ памятник «во многом утратил подлинность».


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