В Кальном рязанка поцарапала машину на парковке, ей грозит лишение прав

В воскресенье вечером, 20 декабря, около дома № 9 корпус 1 на улице Быстрецкой девушка, выезжая с парковки на Kia Rio, поцарапала Skoda и скрылась с места ДТП.
Водитель пострадавшей машины вызвал на место аварии сотрудников ДПС. По словам мужчины, ему удалось снять на видеорегистратор впереди стоящую машину за несколько минут до происшествия.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, за оставление места ДТП ей грозит лишение прав от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.