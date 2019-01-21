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15:39, 21 января 2019 1 461
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В Кальном рязанка поцарапала машину на парковке, ей грозит лишение прав

В Кальном рязанка поцарапала машину на парковке, ей грозит лишение прав

В воскресенье вечером, 20 декабря, около дома № 9 корпус 1 на улице Быстрецкой девушка, выезжая с парковки на Kia Rio, поцарапала Skoda и скрылась с места ДТП.

Водитель пострадавшей машины вызвал на место аварии сотрудников ДПС. По словам мужчины, ему удалось снять на видеорегистратор впереди стоящую машину за несколько минут до происшествия.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, за оставление места ДТП ей грозит лишение прав от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.


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