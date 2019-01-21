В ДТП в Михайловском районе пострадали оба водителя

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Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло 21 января в 11:10 на 187 километре М-6.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло 21 января в 11:10 на 187 километре М-6.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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