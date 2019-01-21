Сасовский завод получит около 36 миллионов на модернизацию производства

Сасовский завод получит около 36 миллионов рублей на модернизацию производства и освоение новой продукции. Об этом сообщил
Отмечается, что средства поступят в виде льготных займов от федерального фонда развития промышленности (ФРП) и государственного фонда развития промышленности Рязанской области в размере 24,6 миллионов рублей и 10,5 миллионов рублей, соответственно.
Общая стоимость проекта составляет 76,5 миллионов рублей.
За счет этих денег начнется выпуск отливок из различных марок стали и чугуна, необходимых в различных отраслях индустрии, в том числе станко- и машиностроении.
Ожидается, что качество продукции не уступит зарубежным аналогам.
Ежемесячный объем производства составит 200 тонн.