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13:17, 21 января 2019 3 956
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Сасовский завод получит около 36 миллионов на модернизацию производства

Сасовский завод получит около 36 миллионов на модернизацию производства

Фото: Pixabay.com

Сасовский завод получит около 36 миллионов рублей на модернизацию производства и освоение новой продукции. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Отмечается, что средства поступят в виде льготных займов от федерального фонда развития промышленности (ФРП) и государственного фонда развития промышленности Рязанской области в размере 24,6 миллионов рублей и 10,5 миллионов рублей, соответственно.

Общая стоимость проекта составляет 76,5 миллионов рублей.

За счет этих денег начнется выпуск отливок из различных марок стали и чугуна, необходимых в различных отраслях индустрии, в том числе станко- и машиностроении.

Ожидается, что качество продукции не уступит зарубежным аналогам.

Ежемесячный объем производства составит 200 тонн.


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