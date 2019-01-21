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13:32, 21 января 2019 2 102
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Рязанец выиграл суд у банка, который начислил ему лишние сто тысяч долга

Рязанец выиграл суд у банка, который начислил ему лишние сто тысяч долга

Рязанец подал в суд на банк, который начислил ему лишние сто тысяч долга. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Известно, что в феврале 2012 года мужчина взял в кредит 510 тысяч рублей сроком на пять лет. Ежемесячно он вносил плату, придерживаясь графика.

В феврале 2017 года рязанец внес последний платеж и попросил банк вернуть ему оригинал ПТС и выдать справку о погашении кредита. Однако в банке ему сообщили о долге в 101 353,75 рубля.

Мужчине пояснили, что просроченная задолженность появилась, потому что в один из месяцев платеж зачислили в счет погашения другого кредита. Из-за этого начислились проценты и пени.

Как установил суд, ошибка произошла из-за того, что сотрудница банка неверно указала номер и дату договора, когда принимала деньги.

Райсуд обязал банк закрыть счет и вернуть истцу ПТС, а также взыскал с ответчика суммы переплаты, штрафа и морального вреда.

Представители банка подали апелляционную жалобу, которую облсуд рассмотрел и оставил без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.


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