Рязанец выиграл суд у банка, который начислил ему лишние сто тысяч долга

Рязанец подал в суд на банк, который начислил ему лишние сто тысяч долга. Об этом сообщила
Известно, что в феврале 2012 года мужчина взял в кредит 510 тысяч рублей сроком на пять лет. Ежемесячно он вносил плату, придерживаясь графика.
В феврале 2017 года рязанец внес последний платеж и попросил банк вернуть ему оригинал ПТС и выдать справку о погашении кредита. Однако в банке ему сообщили о долге в 101 353,75 рубля.
Мужчине пояснили, что просроченная задолженность появилась, потому что в один из месяцев платеж зачислили в счет погашения другого кредита. Из-за этого начислились проценты и пени.
Как установил суд, ошибка произошла из-за того, что сотрудница банка неверно указала номер и дату договора, когда принимала деньги.
Райсуд обязал банк закрыть счет и вернуть истцу ПТС, а также взыскал с ответчика суммы переплаты, штрафа и морального вреда.
Представители банка подали апелляционную жалобу, которую облсуд рассмотрел и оставил без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.